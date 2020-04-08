08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventuslu Douglas Costa, arabasıyla yardım malzemesi dağıttı

Douglas Costa'tan örnek hareket
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2020

(Serie A) ekiplerinden Juventus’ta forma giyen , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ülkesi 'da yardım malzemesi dağıttı.

Costa, arabasına yüklediği gıda malzemelerinden oluşan paketleri kız arkadaşı ve annesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bu karışıklığın ortasında başkalarına yardım etme arzusuyla buradayız." ifadelerini kullandı.

ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 'da, koronavirüsten şimdiye kadar 699 kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i transfer etti Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i transfer etti
Bundesliga ne zaman başlayacak? İşte yanıtı... Bundesliga ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
Solskjaer karantinada ne yaptığını açıkladı! Solskjaer karantinada ne yaptığını açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör