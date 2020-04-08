08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da maçlar mayısta yeniden başlayabilir

Bundesliga ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

1. Lig () ve 2. Lig'de (Bundesliga 2) karşılaşmaların mayıs ayında başlamasının planlandığı belirtildi.

Kulüpler Birliği () Başkanı Christian Seifert, gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili senaryolar hakkında verdi.

Seifert, ve Bundesliga 2'de dokuz maç kaldığı hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Salgına karşı herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Seifert, "Biz de üzerimize düşeni yapmalı ve hükümeti bu konuda desteklemeliyiz. Maçlara ne zaman başlayabileceğimiz konusunda hükümet ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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DFL Başkanı, maçların seyircisiz olacağını ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam edebileceğini belirtti.

Kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğu vurgulayan Seifert, "Sezon iptal edilirse özellikle alt liglerdeki takımlar iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir." yorumunu yaptı.

'in 55 puanla zirvede yer aldığı Bundesliga'da takımlar sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlamıştı.

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