08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i transfer etti

Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

(Bundesliga) ekiplerinden , kaleci 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3. Lig ekibi Kaiserslautern'den edilen 21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grill, kariyeri için büyük bir adım attığını belirterek, ", Avrupa'da hedefleri olan bir kulüp. Yakın zamanda onların bir parçası olacağım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaiserslautern'de bu sezon bütün lig maçlarında görev alan genç kaleci, Almanya 21 Yaş Altı 'nda da forma giyiyor.

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