Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı! Paolo Maldini'den haber var
Son dakika corona virüsü (Covid-19) gelişmesi... Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testi yaptıran çıkan Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu haberin ardından İtalyan medyası sevindirici haberi verdi. Baba ve oğul Maldini corona virüsünü yendi. İşte detaylar...
İtalya'dan corona virüsü (koronavirüsü) müjdesi... Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.
İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık corona virüsü göstermiyor.
TAMAMEN İYİLEŞTİLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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