08 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!
Corona virüsü salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durması, kulüpleri mali zorluğa sokmuştu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ekonomik zorlukları giderebilmek için bazı formüller arıyor. Bu kapsamda İtalyan devinden şoke eden Cengiz Ünder kararı geldi. İşte detaylar...
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