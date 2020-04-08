08 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durması, kulüpleri mali zorluğa sokmuştu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da ekonomik zorlukları giderebilmek için bazı formüller arıyor. Bu kapsamda İtalyan devinden şoke eden Cengiz Ünder kararı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 15:51
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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünya üzerinde etkisini gösteren corona virüsü salgını Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı.

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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor...

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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Corona virüsü ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma da bu kulüplerin başında geliyor.

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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği sarı-kırmızılı ekip flaş bir karar aldı. Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsünden maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz yazıldı.

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Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Ünlü İtalyan spor sitesi bu haberi, 'Corona virüsünden etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.

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