09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fenomen Ronaldo efsanelerle canlı yayında buluştu

Efsanelerle canlı yayında buluştu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

'in efsane futbolcu , eski takım arkadaşları ile bir araya geldi. Valladolid'in başkanı Fenomen Ronaldo; , Iker Casillas ve Christian Vieri ile canlı yayında buluştu.

'in efsane futbolcularında , Instagram canlı yayınında eski takım arkadaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Ronaldo; , , , Iker Casillas ve Inter'de birlikte forma giydiği İtalyan yıldız Christian Vieri ile görüştü.


BECKHAM'DAN RONALDO'YA TEŞEKKÜR GELDİ

İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulunan David Beckham, Fenomen Ronaldo'yla ilgili de konuştu. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız, 2003 yılında Madrid'e yerleşmesine yardım eden Fenomen Ronaldo'ya teşekkürlerini iletti.

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