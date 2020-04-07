07 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika! Bayern Münih Thomas Müller ile 2023'e kadar imzaladı

Bayern Münih transferi resmen duyurdu! 2023'e kadar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son dakika transfer haberi! ekiplerinden , yıldız futbolcusu 'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

, ile nikah tazeledi. Alman temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesini 2023 yılına kadar uzattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Müller'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar iki yıl daha uzatmasından memnunum. Thomas ve danışmanı Ludwig Kögl'a adil görüşmeler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ise Thomas Müller'in kendileri için özel bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, "Thomas ile anlaştığımız için mutluyum. Thomas, kulüp ve taraftarlarımız için bir figür, sahada yol gösteren ve çok şey başaran bir lider. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak Thomas da Bayern'in onun için ne anlama geldiğini biliyor. Uzun görüşmelere ihtiyacımız olmadı ve 2023'e kadar böyle devam edeceği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlılar, birkaç gün önce de Teknik Direktör Hansi Flick ile 2023'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı haberin devamı

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