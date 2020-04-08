08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City'den 3 Türk'e kanca!

Leicester City'den 3 Türk'e kanca! Çağlar'ın takım arkadaşı olacaklar
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

temsilcisi , milli futbolcu 'yü satmama kararı almıştı. İngiliz ekibi, 'tan , ’den ve Roma’dan için atağa kalktı.

futbolu son dönemde büyük bir atılım yaparken birçok oyuncumuz da kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Bunlardan biri de . 'de müthiş bir performans gösteren Çağlar'dan çok memnun olan ekibi bu kanaldan devam ederek başka Türk oyuncuları da renklerine bağlamayı hedefliyor. Leicester'ın en büyük isteği 'tan 'ı alarak savunmada Türk duvarını kurmak. İngilizler, defansını uzun yıllar bu ikiliye teslim etmeyi planlıyor.

DEVAMI DA GELECEK
Leicester City'nin transfer listesinde iki Türk oyuncu daha bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda da Ada ekiplerinin gündemine giren 'nin sol beki Hakan Ali Kaldırım'ı da renklerine katmayı düşünüyorlar. İngiliz temsilcisinin bir diğer Türk gözdesi de kariyerini Roma'da sürdüren . Leicester City bu 3 Türk oyuncuyu da kadrosuna katarak güçlü bir ekol oluşturmayı hedefliyor. Leicester City, bütçenin önemli bir kısmını milli futbolcularımız için harcayacak.

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