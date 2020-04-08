Leicester City'den 3 Türk'e kanca!
Premier Lig temsilcisi Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü satmama kararı almıştı. İngiliz ekibi, Juventus'tan Merih Demiral, Fenerbahçe’den Hasan Ali Kaldırım ve Roma’dan Cengiz Ünder için atağa kalktı.
Türk futbolu son dönemde büyük bir atılım yaparken birçok oyuncumuz da kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Bunlardan biri de Çağlar Söyüncü. Leicester City'de müthiş bir performans gösteren Çağlar'dan çok memnun olan Premier Lig ekibi bu kanaldan devam ederek başka Türk oyuncuları da renklerine bağlamayı hedefliyor. Leicester'ın en büyük isteği Juventus'tan Merih Demiral'ı alarak savunmada Türk duvarını kurmak. İngilizler, defansını uzun yıllar bu ikiliye teslim etmeyi planlıyor.
DEVAMI DA GELECEK
Leicester City'nin transfer listesinde iki Türk oyuncu daha bulunuyor. Geçtiğimiz yaz sezonunda da Ada ekiplerinin gündemine giren Fenerbahçe'nin sol beki Hakan Ali Kaldırım'ı da renklerine katmayı düşünüyorlar. İngiliz temsilcisinin bir diğer Türk gözdesi de kariyerini Roma'da sürdüren Cengiz Ünder. Leicester City bu 3 Türk oyuncuyu da kadrosuna katarak güçlü bir ekol oluşturmayı hedefliyor. Leicester City, bütçenin önemli bir kısmını milli futbolcularımız için harcayacak.
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