UEFA'dan açıklama geldi! "Ligler tescil edilebilir"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven basınına liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ceferin, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin oynanaması halinde her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolun durmasının ardından liglerin son durumuyla ilgili belirsizlikler sürüyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim.

"PREMIER LİG'İ KESİNLİKLE LIVERPOOL KAZANIRDI"

Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum. Eğer oyuna geri dönecek olsalardı, hemen hemen kesinlikle Premier Lig'i kazanırlardı.



"HER LİG ŞAMPİYONUNU AÇIKLAYABİLİR"

Liglerle ilgili son duruma açıklık getiren Ceferin, "Oynamaya devam etmezsek, her ligdeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullanırken, Devler Ligi için ise, "Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bunun askıya alınmadan önceki biçimiyle bitmesini bekliyoruz." dedi.

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