06 Nisan 2020, Pazartesi
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Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.
Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.
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