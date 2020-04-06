06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi 'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında 'ye döneceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

Ronaldinho'dan ailesine videolu mesaj haberin devamı


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