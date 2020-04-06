06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool tepki çeken kararından geri adım attı

Liverpool tepki çeken kararından geri adım attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

İngiltere 'in lideri , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.

Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

'de daha önce , Tottenham, Bournemouth ve de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

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