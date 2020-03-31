31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Messi ve arkadaşlarından jest

Messi ve arkadaşlarından jest
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı.

Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı. Bu bilgiyi de ilk olarak Katalan ekibinin yıldızı açıkladı. Arjantinli, maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye gittiklerini ve kulüp çalışanlarının maaşlarını alabilmelerini sağlayacaklarını duyurdu.

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