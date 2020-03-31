Messi ve arkadaşlarından jest

Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki futbol kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı.

Avrupa'da oyuncularının maaşlarında kesinti yapan kulüplere bir yenisi daha eklendi. Dünyadaki futbol kulüpleri arasında en büyük maaş yüküne sahip olan Barcelona'da futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapılacağı açıklandı. Bu bilgiyi de ilk olarak Katalan ekibinin yıldızı Messi açıkladı. Arjantinli, maaşlarında yüzde 70'lik bir kesintiye gittiklerini ve kulüp çalışanlarının maaşlarını alabilmelerini sağlayacaklarını duyurdu.

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