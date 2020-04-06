06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Pep Guardiola'nın annesi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Manchester City açıkladı! Guardiola'nın acı günü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Son dakika haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden , menajerleri 'nın 82 yaşındaki annesinin sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

salgını spor camiasını bu kez derinden üzdü. Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör 'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun corona virüsü nedeniyle hayata veda ettiğini açıkladı.

İngiliz Kulübü, İspanya'nın Barselona kentinde yaşamını yitiren 82 yaşındaki Carrio için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Premier Lig devinden yapılan açıklama şu şekilde:

" ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."

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