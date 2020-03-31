31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü sonrası Roma satılıyor!

Corona virüsü sonrası satılıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, birçok spor faaliyetlerinin durmasıne ve ertelenmesine neden olmuştu. Milli futbolcularımızdan ve 'in de formasını giydiği Serie A ekiplerinden 'nın da bitme aşamasına geldiği satış işlemi, salgın sebebiyle ertelendi. İşte detaylar...

Serie A ekiplerinden , ABD'li iş insanı Dan Friedkin'e satılacaktı. Geçtiğimiz aylarda kulübün 2012 yılında beri başkanlığını yürüten Pallotta, Friedkin ile 700 milyon Euro'dan fazla bir bedel üzerinden anlaşmaya varmıştı.

Ancak 'de ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran ve özellikle de İtalya'yı etkileyen salgını nedeniyle satış işlemleri sekteye uğradı. Sky Sport Italia'da yer alan habere göre tarihi kulübün satışı, salgının geçmesinden sonraya ertelendi.

2012'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Başkan, Roma'nın ikonik futbolcuları ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.

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