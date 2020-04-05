Coutinho için İngiltere Premier Lig iddiası! Manchester United, Tottenham ve Arsenal...
Yıldız oyuncu Coutinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. Satın alma opsiyonu Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te olan Coutinho için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi. En büyük aday Manchester United oldu.
İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesinde yer alan haberde şuan Bayern Münih'in formasını giyen ve Alman devinin105 milyon Poundluk satın alma hakkını kullanmayacağı Coutinho için İngiliz devleri sıraya girdi.
İlk olarak Chelsea'nin kiralama için oyuncunun menajeri Kia Joorabchian ile temasa geçtiği öne sürüldü.
2018'in devre arası transfer döneminde 145 milyon Pounda Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Coutinho Katalan ekibinde beklenen etkiyi gösterememiş ve Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilmişti.
Brezilyalı yıldız ile Manchester United, Tottenham ve Arsenal de ilgileniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...