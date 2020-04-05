05 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Coutinho için İngiltere Premier Lig iddiası! Manchester United, Tottenham ve Arsenal...

Coutinho için İngiltere Premier Lig iddiası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Yıldız oyuncu Coutinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. Satın alma opsiyonu ekiplerinden 'te olan Coutinho için ekipleri sıraya girdi. En büyük aday oldu.

İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesinde yer alan haberde şuan 'in formasını giyen ve Alman devinin105 milyon Poundluk satın alma hakkını kullanmayacağı Coutinho için İngiliz devleri sıraya girdi.

İlk olarak 'nin kiralama için oyuncunun menajeri Kia Joorabchian ile temasa geçtiği öne sürüldü.

2018'in devre arası döneminde 145 milyon Pounda Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Coutinho Katalan ekibinde beklenen etkiyi gösterememiş ve Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilmişti.

Brezilyalı yıldız ile , Tottenham ve de ilgileniyor.

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