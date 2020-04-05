Coutinho için İngiltere Premier Lig iddiası! Manchester United, Tottenham ve Arsenal...

Yıldız oyuncu Coutinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. Satın alma opsiyonu Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te olan Coutinho için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi. En büyük aday Manchester United oldu.

İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesinde yer alan haberde şuan Bayern Münih'in formasını giyen ve Alman devinin105 milyon Poundluk satın alma hakkını kullanmayacağı Coutinho için İngiliz devleri sıraya girdi.

İlk olarak Chelsea'nin kiralama için oyuncunun menajeri Kia Joorabchian ile temasa geçtiği öne sürüldü.

2018'in devre arası transfer döneminde 145 milyon Pounda Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Coutinho Katalan ekibinde beklenen etkiyi gösterememiş ve Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilmişti.

Brezilyalı yıldız ile Manchester United, Tottenham ve Arsenal de ilgileniyor.

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