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DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta hedef Paul Pogba

Juventus'ta hedef Paul Pogba
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Fransız yıldız 'nın talipleri artmaya devam ediyor.

Haziran 2021'de Manchester ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pogba için 'in ardından da devreye girdi.
Pogba, 2016'da katıldığı Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemezken, Manchester ekibi 105 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödediği oyuncuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak niyetinde. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin çok istediği Pogba, Real Madrid'e gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Pogba'nın tek talibi Real Madrid değil.

POGBA İÇİN PJANIC, COSTA VE BERNARDESCHI GÖZDEN ÇIKARTILDI

dello Sport'un haberine göre, oyuncunun eski takımı Juventus'ta yönetim, teknik direktör Maurizio Sarri'nin çok istediği Fransız yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı. İtalyan temsilcisi, Pogba için , Douglas Costa ve Federico Bernardeschi'yi gözden çıkartırken, 'in bu teklife çok sıcak baktığı da İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport'un haberinde yer alan bilgiler arasında.

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