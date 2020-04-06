06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Xavi’den tam 1 milyon euro

Xavi’den tam 1 milyon euro
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Birçok sporcu ve spor adamı gibi Barcelona'nın eski yıldızı de yüklü bir bağışta bulundu.

Koronavirüse karşı mücadelede Barcelona Hastanesi'ne yardım yapan Xavi'nin 1 milyon euro gibi bir parayı bağışladığı açıklandı. Katar ekibi El Sadd'ı çalıştıran Xavi'nin ismi bir süredir Barça ile anılıyordu.

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