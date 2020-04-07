08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını açıkladı

Ronaldinho davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanarak hapse gönderilen dünyaca ünlü eski futbolcu ile kardeşi , 32 gün süren hapis cezasının ardından kısmen de olsa özgürlüklerine kavuştu. , Ronaldinho ve kardeşinin 1.6 milyon Euro kefaletle serbest kaldığını ve cezalarının ev hapsine dönüştüğünü açıkladı.

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edildikten sonra kardeşi ile birlikte tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü eski futbolcu 'ya müjdeli haber geldi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

40 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldığı öğrenildi. Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in haberine göre, 32 gün hapiste kalan Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi. İkili cezalarının kalan kısmını evde tamamlayacak.

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