Ronaldinho davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını açıkladı

Sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanarak hapse gönderilen dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis, 32 gün süren hapis cezasının ardından kısmen de olsa özgürlüklerine kavuştu. Mahkeme, Ronaldinho ve kardeşinin 1.6 milyon Euro kefaletle serbest kaldığını ve cezalarının ev hapsine dönüştüğünü açıkladı.

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı tespit edildikten sonra kardeşi Assis ile birlikte tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya müjdeli haber geldi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

40 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 1.6 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldığı öğrenildi. Globoesporte muhabiri Martin Fernandez'in haberine göre, 32 gün hapiste kalan Ronaldinho ve kardeşinin cezası ev hapsine çevrildi. İkili cezalarının kalan kısmını evde tamamlayacak.

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