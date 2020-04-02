Atletico Madrid'de futbolcular ve teknik heyet yüzde 70 indirimi kabul etti!
İspanta La Liga'nın dev ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolcular yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti. Madrid ekibinde yapılan bu fedakarlıkla 430 kulüp çalışanına destek olunacak.
Corona virüsü salgını insan sağlığı için büyük bir tehlike arz ederken, futbol camiasında da mali açıdan etkisini göstermeye devam ediyor.
Son olarak İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da futbolcular ve teknik heyet, kulüp çalışanlarının işlerinden olmamaları için maaşlarında %70 kesinti gerçekleştirmişti.
Bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid de aynı alkışlanacak hareketi gerçekleştirdi ve 430 kulüp çalışanının işinden olmasına engel oldu.
Madrid ekibinden yapılan açıklamada; 430 çalışanın maaşlarının ve işlerinin korunması için teknik ekip ve futbolcuların yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediği belirtildi. Teknik direktör Diego Simeone ve futbolcuların, personelin devam etmesi için kulüpten gelen teklif olumlu yanıt verdikleri bildirildi.
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