02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'de futbolcular ve teknik heyet yüzde 70 indirimi kabul etti!

Yok böyle fedakarlık! Atletico Madrid ve corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

İspanta 'nın dev ekiplerinden 'de teknik heyet ve futbolcular yeni tip (Covid-19) sebebiyle maaşlarında yüzde 70 indirime gitmeyi kabul etti. Madrid ekibinde yapılan bu fedakarlıkla 430 kulüp çalışanına destek olunacak.

salgını insan sağlığı için büyük bir tehlike arz ederken, futbol camiasında da mali açıdan etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak İspanya takımlarından 'da futbolcular ve teknik heyet, kulüp çalışanlarının işlerinden olmamaları için maaşlarında %70 kesinti gerçekleştirmişti.

Bir diğer La Liga ekibi de aynı alkışlanacak hareketi gerçekleştirdi ve 430 kulüp çalışanının işinden olmasına engel oldu.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada; 430 çalışanın maaşlarının ve işlerinin korunması için teknik ekip ve futbolcuların yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediği belirtildi. Teknik direktör ve futbolcuların, personelin devam etmesi için kulüpten gelen teklif olumlu yanıt verdikleri bildirildi.

Süper Lig oyuncuları feda diyecek mi? haberin devamı

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