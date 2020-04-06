06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

Danny Rose sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'de forması giyen , yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz ." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

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