01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İndirim sırası Real Madrid'de mi?

İndirim sırası Real Madrid'de mi?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Barcelona'da futbolcuların, kulübün diğer çalışanlarının maaşlarında aksama olmaması adına yüzde 70'lik kesintiyi kabul etmesi dünya futbolunda geniş yankı bulurken, gözler 'e çevrildi. Real Madrid'in de maaş kesintisi yapması bekleniyor.

Barcelona'da futbolcuların, kulübün diğer çalışanlarının maaşlarında aksama olmaması adına yüzde 70'lik kesintiyi kabul etmesi dünya futbolunda geniş yankı bulurken, gözler 'e çevrildi. Real Madrid'in de maaş kesintisi yapması bekleniyor. 'da Juventus, 'da Mönchengladbach ile Bayer Münih futbolcuların maaşlarında kesintiye gittiğini duyurmuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kompany'den örnek davranış Kompany'den örnek davranış
Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı... Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı...
Yıldız futbolcu kaza yaptı! Yıldız futbolcu kaza yaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör