01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga 30 Nisan’da

Bundesliga 30 Nisan’da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Almanya Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de aranın, 30 Nisan'a kadar uzatılması kararı alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Almanya Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de aranın, 30 Nisan'a kadar uzatılması kararı alındı. Alman Futbol Ligi'nin (DFL) video konferans ile gerçekleştirdiği toplantıda 36 kulübün başkanı, bu öneriyi oyladılar ve karar liglerin ertelenme süresinin uzatılması yönünde oldu. Liglerin Mayıs ayı başında seyircisiz başlaması bekleniyor. Durum sonra tekrar masaya yatırılacak.
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