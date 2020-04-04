Telefon hakkı tanınan Ronaldinho Puyol'u aradı!
Sahte pasaport kullandığı iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Brezilyalı efsane Ronaldinho'ya telefonla konuşma hakkı verildi. Brezilyalı yıldız ise Barcelona'dan takım arkadaşı Carles Puyol'u aradı.
Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, corona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı çıktığı için kimseyle görüşemiyordu.
El Mundo'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını Barcelona'dan takım arkadaşı olan Carles Puyol'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.
Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.
Ronaldinho, kardeşi ile aynı hapishanede bulunuyor.
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