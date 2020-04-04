04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Telefon hakkı tanınan Ronaldinho Puyol'u aradı!

Telefon hakkı tanınan Ronaldinho bakın ilk kimi aradı?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

Sahte pasaport kullandığı iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan efsane 'ya telefonla konuşma hakkı verildi. Brezilyalı yıldız ise 'dan takım arkadaşı 'u aradı.

Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapis cezası alan eski futbolcu , corona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı çıktığı için kimseyle görüşemiyordu.

'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını 'dan takım arkadaşı olan 'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.

Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.

Ronaldinho, kardeşi ile aynı hapishanede bulunuyor.

Ronaldinho şov hapishanede devam ediyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Corona virüsü testi pozitif çıktı! Barcelona... Corona virüsü testi pozitif çıktı! Barcelona...
Dybala'nın nişanlısı virüsün kimden bulaştığını açıkladı! Dybala'nın nişanlısı virüsün kimden bulaştığını açıkladı!
Merih Demiral'a büyük müjde! Transferde rakibi... Merih Demiral'a büyük müjde! Transferde rakibi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör