03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Milan corona virüsüyle mücadele için 500 bin avro bağış topladı

Milan'dan corona virüsüyle mücadele için dev bağış
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

(Serie A) takımlarından , ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin avro bağış topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaşıldığı ve daha fazla bağış toplamak için çalışılacağı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Corona virüsünü yenmek için ön cephede mücadele verenlere destek olmaya devam edeceğiz. Toplanan 500 bin avro ile sağlık ekipmanları satın alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Corona virüsün en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birçok futbol kulübü yardım kampanyası başlatmıştı.

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