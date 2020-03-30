30 Mart 2020, Pazartesi
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AYAK TENİSİ OYNADI
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Ronaldinho şov hapishanede devam ediyor!
Sahte paraport kullandığı gerekçesiyle abisiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra 6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki görüntüsü ortaya çıkmıştı. Brezilyalı efsanenin, bu kez de videosu yayınlandı. İşte o görüntüler...
30.03.2020
Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.
Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun, hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.
AYAK TENİSİ OYNADI
Cezaevindeki arkadaşlarıyla birlikte sık sık maç yaparak vakit geçiren eski yıldız futbolcu, bu kez ayak tenisi oynarken görüntülendi.
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