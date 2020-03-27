27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'den sağlık çalışanlarına yardım!

PSG'den sağlık çalışanlarına yardım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

(Ligue 1) kulübü Saint-Germain (), yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin avrodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Son dakika corona virüsü haberleri

Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin avro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti 'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.

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