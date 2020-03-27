27 Mart 2020, Cuma
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PSG'den sağlık çalışanlarına yardım!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin avrodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı. Son dakika corona virüsü haberleri
PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.
Forma satışından elde edilen 200 bin avro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.
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