04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Flaş iddia! Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldızın gelecek sezon İngiliz ekibine transfer olacağı iddia edildi... İşte detaylar...

Flaş iddia! Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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