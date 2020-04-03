03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Flick'in sözleşmesini uzattı

Bayern Münih Flick'in sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

ekiplerinden , teknik direktör ile nikah tazeledi. Münih temsilcisi, 55 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

, Teknik Direktör 'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayern Münih CEO'su , "Bayern, Hansi Flick'in çalışmalarından çok memnun. Takım o geldikten sonra çok iyi gelişim gösterdi ve bu da sonuca yansıdı. Çekici bir futbol oynatıyor. Üç kulvarda temsil edilen tek Alman takımıyız. Lider durumdayız ve bundan dolayı mutluyuz. Flick'e güveniyor ve gelecekte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Flick: "Birlikte çok şey başarabiliriz"

Yeni mukaveleden dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Hansi Flick, "Ekibimle birlikte görev almayı dört gözle bekliyorum. Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic ile yapılan görüşmeler çok iyiydi. Karşılıklı güven vardı. Eminim birlikte çok şey başarabiliriz" şeklinde konuştu.

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