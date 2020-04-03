03 Nisan 2020, Cuma
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Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund, stadının yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.
Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.
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