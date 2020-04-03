03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor

B. Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

(Bundesliga) kulübü , stadının yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli 'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.

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