03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sezona devam edilecek mi? Premier Lig'de karar verildi

Sezona devam edilecek mi? Premier Lig'de karar verildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Son dakika haberine göre, Futbol Federasyonu, sağlık açısından uygun bir ortam oluşuna kadar 'de sezona devam edilmeyeceğini açıkladı.

'de yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 'in mayıs ayında başlamayacağı açıklandı.

Premier Lig'den yapılan açıklama göre, lig yönetiminin bir araya geldiği toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu vurgulandı.

Daha önce mayıs başında devam edilmesi planlanan Premier Lig'in bu tarihte başlamayacağı, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği belirtildi.

Corona virüsü nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği kaydedilerek, maaşlarda yüzde 30 indirim yapılması için kulüplerin futbolcularla görüşeceği ifade edildi.

Premier Lig'in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon sterlinlik fon sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca, ülkede koronavirüsle mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) Premier Lig'den 20 milyon sterlin yardım aktarılacağı belirtildi.

Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi haberin devamı

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