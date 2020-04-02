02 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika! Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi
Son dakika! Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, liglerin durmasına sebep olmuş ve birçok lig ertelenmişti. Belçika Pro League, resmi olarak durduruldu ve lig lideri Club Brugge şampiyon ilan edildi.
Ligin tescil edilmesinden sonra Belçika'da Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne gidecek ekipler de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne Club Brugge ve Gent gidecekken, UEFA Avrupa Ligi'ne ise Charleroi Antwerp ve Standard Liege ekipleri gidecek.
Ayrıntılar geliyor...
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