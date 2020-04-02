02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika! Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi

Lig tescil edildi! Şampiyon belli oldu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika! Tüm dünyayı etkileyen salgını, liglerin durmasına sebep olmuş ve birçok lig ertelenmişti. Pro League, resmi olarak durduruldu ve lig lideri ilan edildi.

Ligin tescil edilmesinden sonra 'da Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne gidecek ekipler de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne ve Gent gidecekken, UEFA Avrupa Ligi'ne ise Charleroi Antwerp ve Standard Liege ekipleri gidecek.

Ayrıntılar geliyor...

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