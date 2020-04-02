02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'ten karantinayı ihlal eden Boateng'e para cezası

Karantinayı ihlal eden Boateng'e para cezası
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

(Bundesliga) ekibi 'te forma giyen Jerome Boateng'e karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, izinsiz olarak Münih dışına çıkan Boateng'in hükümetin aldığı karantina kararına aykırı davrandığı belirtildi.

Boateng'e bu davranışı yüzünden para cezası verildiği ve paranın Münih'teki hastanelere bağışlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, cezanın miktarı hakkında bir bilgi verilmedi.

Alman basınına konuşan 31 yaşındaki oyuncu ise, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle şehir dışına çıktığını belirterek, "Kulübü bilgilendirmemek kesinlikle bir hataydı ancak o anda aklımda sadece oğlum vardı. Bir çocuk çağırdığında babası saat kaç olursa olsun gider. Onun için her türlü cezayı kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

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