30 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'da başlayan maaş fedakarlığından sonra gözler Türkiye'de!

Süper Lig oyuncuları feda diyecek mi?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor kulüplerini de ekonomik anlamda zorlamış durumda... Bu kapsamda Avrupa devleri, oyuncularıyla görüşüp maaşlarında indirip talep ediyor. ve gibi dünya yıldızları maaşlarında büyük fedakarlık yaparak kulüplerinin çağrılarına olumlu yanıt verdiler. Bu gelişmeler sonrasında 4 büyüklerde milyon Euro'lar kazanan futbolcuların sergileyeceği tutum merak konusu oldu.

Corona virüsü salgınından dolayı liglere verilen ara, kulüpleri ekonomik anlamda büyük bir darbe vurdu. Avrupa'nın dev kulüpleri, yıldız futbolcularıyla görüşüp maaşlarında indirim yapmalarını istedi.

Takvim'in haberine göre; Aralarında Barcelona ve gibi devlerin de olduğu kulüpler, ligler başlayana kadar futbolcu maaşlarını ödememe ya da kesinti yapma kararı aldı. Juventus'ta , 3.8 milyon Euro almamayı kabul ederken, de indirim yapmayı kabul etti.

Juventuslu futbolculardan büyük destek! 90 milyon Euro...

GÖZLER SÜPER LİG'İN YILDIZLARINDA

Avrupa'da hal böyleyken gözler 'in yıldızlarına çevrildi. Ekonomik darboğaz içinde olan 4 büyüklerde forma giyen isimlerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu… 'da 7 milyon Euro'luk maaşı ile ligin zirvesinde. 'de 3.5 milyon Euro, 'da Jose 3.2 milyon Euro, 'ta ise 3 milyon Euro ile başı çekiyor.

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