Avrupa'da başlayan maaş fedakarlığından sonra gözler Türkiye'de!
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, spor kulüplerini de ekonomik anlamda zorlamış durumda... Bu kapsamda Avrupa devleri, oyuncularıyla görüşüp maaşlarında indirip talep ediyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi dünya yıldızları maaşlarında büyük fedakarlık yaparak kulüplerinin çağrılarına olumlu yanıt verdiler. Bu gelişmeler sonrasında 4 büyüklerde milyon Euro'lar kazanan futbolcuların sergileyeceği tutum merak konusu oldu.
Corona virüsü salgınından dolayı liglere verilen ara, kulüpleri ekonomik anlamda büyük bir darbe vurdu. Avrupa'nın dev kulüpleri, yıldız futbolcularıyla görüşüp maaşlarında indirim yapmalarını istedi.
Takvim'in haberine göre; Aralarında Barcelona ve Juventus gibi devlerin de olduğu kulüpler, ligler başlayana kadar futbolcu maaşlarını ödememe ya da kesinti yapma kararı aldı. Juventus'ta Cristiano Ronaldo, 3.8 milyon Euro almamayı kabul ederken, Lionel Messi de indirim yapmayı kabul etti.
GÖZLER SÜPER LİG'İN YILDIZLARINDA
Avrupa'da hal böyleyken gözler Süper Lig'in yıldızlarına çevrildi. Ekonomik darboğaz içinde olan 4 büyüklerde forma giyen isimlerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu… Galatasaray'da Falcao 7 milyon Euro'luk maaşı ile ligin zirvesinde. Fenerbahçe'de Gustavo 3.5 milyon Euro, Trabzonspor'da Jose Sosa 3.2 milyon Euro, Beşiktaş'ta ise Vida 3 milyon Euro ile başı çekiyor.
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