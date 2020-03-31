01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kompany'den örnek davranış

Kompany'den örnek davranış
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Anderlecht'in teknik direktörü ve futbolcusu maaşlarında kesintiye gitmek istemeyen oyuncuların 1 aylık ücretlerini ödeyebileceğini açıkladı. Tüm dünyayı saran corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Barcelona ve Juventus gibi kulüpler, oyuncularıyla maaş kesintisi için anlaşmaya varmıştı.

Anderlecht teknik direktörü ve futbolcusu , maaşlarında kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının 1 aylık maaşını ödeyebileceğini açıkladı.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinde yer alan habere göre, Anderlecht kulübü corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşanan krizin ardından futbolcularından maaşlarında kesinti yapmalarını istedi. Konu üzerine insiyatifi ele alan Vincent Kompany, kesintiye gitmek istemeyen futbolcularının ve aynı zamanda takım arkadaşlarının 1 aylık maaşını ödeyebileceğini açıkladı.

Büyük fedakarlık! Cristiano Ronaldo servet bıraktı... haberin devamı

Bu durumda Anderlecht kulübünde maaşlarında kesintiye gitmeyen futbolcular olması halinde takım teknik direktörü, kaptanı ve oyuncusu olan Vincent Kompany bu oyuncuların maaşlarını kendi cebinden ödeyecek.

ekiplerinden Barcelona ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de geçtiğimiz günlerde corona virüsü nedeniyle oyuncuların maaşlarından kesintiye gitmelerini istemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapacak Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapacak
Corona virüsü sonrası satılıyor! Corona virüsü sonrası satılıyor!
Corona virüsü nedeniyle ilk iflas geldi! Corona virüsü nedeniyle ilk iflas geldi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör