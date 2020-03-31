31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil için flaş sözler! "Gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum"

Flaş sözler! Gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

'in eski yıldızı Andrei Arshavin, Topçuların genç menajeri Mikel Arteta ve takımın önemli isimlerinden hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem forması giyen , Türk asıllı Alman yıldız için olay ifadeler kullandı. Mesut Özil'e saygı duyduğunu belirten Arshavin, yıldız futbolcunun oyunu yavaşlattığını söyledi.

"ARSENAL'DEN AYRILMASI GEREKİYOR"

888 Sport'a konuşan Andrey Arshavin, Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in Arsenal'da bir geleceği olmadığını ve ayrılması gerektiğini söyledi. Arshavin, Arsenal'da Mesut Özil'in yerine başka bir oyuncunun olması gerektiği savundu.

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"GELECEKTE ONU ARSENAL'DA GÖRMÜYORUM"

Andrey Arshavin, "Mesut Özil birinci sınıf oyuncu ama bana göre oyunu yavaşlatıyor. Başka bir oyuncuyu tercih ederim. Onu gelecekte Arsenal'da görmüyorum. Tabi ki ona saygı duyuyorum. Futbolunu çok geliştirdi ancak gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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