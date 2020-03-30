31 Mart 2020, Salı
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Mesut Özil baba oldu
Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, baba oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin kız çocuğu dünyaya geldi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil baba oldu. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta güzel haberi takipçileriyle paylaştı.
Mesut Özil paylaştığı fotoğrafta, ''Şükürler olsun ki kızımız "Eda" sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN!'' ifadelerini kullandı.
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