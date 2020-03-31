31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya'da flaş corona virüsü kararı! Bundesliga...

Almanya'da flaş corona virüsü kararı! Bundesliga...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika haberine göre, Federasyonu, daha önce corona virüsü salgını nedeniyle 2 Nisan'a ertelenen Almanya 1. Futbol Ligi'nin () 'a kadar ertelendiğini açıkladı.

CEO'su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle 'daki maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Corona virüsü sonrası satılıyor! haberin devamı

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