Almanya'da flaş corona virüsü kararı! Bundesliga...

Son dakika haberine göre, Almanya Futbol Federasyonu, daha önce corona virüsü salgını nedeniyle 2 Nisan'a ertelenen Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.



Almanya'da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

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