31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı

Yıldız futbolcu kaza yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2020

Bundesliga'nın köklü kulübü 'te forma giyen 'nin(31) özel aracıyla otobanda yaptığı belirtildi.

Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasından yer verdiği ve TV Oberfranken'e dayandırdığı haberinde, 'in yıldız oyuncusu 'in A9 nolu oto yolunda Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde yaptığını yazdı.

Haberde, Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve takımı Bayern Münih'in bugünkü antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.

Otobanda kayarak bariyerlere çarpan araçtan Jerome Boateng'in yara almadan kurtulduğunu aktaran Bild, aracında kışlık lastikler olmadığı için ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceğini yazdı.

Dolu yağışı sırasında kazanın meydana geldiği aktaran gazete, Jerome Boateng'in AMG Mercedes marka arabasının üzerinde yazlık tekerler olduğu için, şerit değiştirirken kayarak otoban bariyerlerine çarptığını aktardı. Jerome Boateng'in lüks arabasının, 25 bin euro masraf olabileceği tahmini yapıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Flaş sözler! Gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum Flaş sözler! "Gelecekte onu Arsenal'da görmüyorum"
Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapacak Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapacak
Almanya'da flaş corona virüsü kararı! Bundesliga... Almanya'da flaş corona virüsü kararı! Bundesliga...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör