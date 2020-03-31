Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı

Bundesliga'nın köklü kulübü Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'nin(31) özel aracıyla otobanda kaza yaptığı belirtildi.

Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasından yer verdiği ve TV Oberfranken'e dayandırdığı haberinde, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jerome Boateng'in A9 nolu oto yolunda Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde kaza yaptığını yazdı.

Haberde, Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve takımı Bayern Münih'in bugünkü antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.

Otobanda kayarak bariyerlere çarpan araçtan Jerome Boateng'in yara almadan kurtulduğunu aktaran Bild, aracında kışlık lastikler olmadığı için ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceğini yazdı.

Dolu yağışı sırasında kazanın meydana geldiği aktaran gazete, Jerome Boateng'in AMG Mercedes marka arabasının üzerinde yazlık tekerler olduğu için, şerit değiştirirken kayarak otoban bariyerlerine çarptığını aktardı. Jerome Boateng'in lüks arabasının, 25 bin euro masraf olabileceği tahmini yapıldı.

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