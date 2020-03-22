22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Strasbourg teknik direktör Laurey ile uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

(Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

3 futbolcuda koronavirüs çıktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bir dünya yıldızı daha koronavirüse yakalandı! Bir dünya yıldızı daha koronavirüse yakalandı!
Lewandowski'den alkışlanacak hareket Lewandowski'den alkışlanacak hareket
Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör