31 Mart 2020, Salı
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Brezilyalı yıldızlar Hulk ve Oscar Çin'e döndü!
Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti, sınırlarını yabancılara kapatmak üzereyken Shanghai SIPG forması giyen iki Brezilyalı yıldız Hulk ve Oscar ülkeye giriş yaptı.
Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatma kararı alan Çin, kararı dün gece yarısında uygulmaya koydu.
Ülkenin Shanghai SIPG takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız Oscar ve Hulk ise sürpriz bir şekilde ülkeye 23.50'de giriş yaptı. Sınırların kapatılmasından 10 dakika önce Çin'e ayak basan iki isim, 14 günlük karantina sürecine girecek.
Paulinho ve Arnautovic gibi yıldızlar ise ülkeye dönemedi. Çin, yabancı oyuncuların oturma izni ve vizesi de olsa ülkeye girişine izin vermeyecek.
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