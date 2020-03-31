31 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brezilyalı yıldızlar Hulk ve Oscar Çin'e döndü!

Çin'in kararından sonra 2 oyuncudan flaş hareket! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı ülke olan Halk Cumhuriyeti, sınırlarını yabancılara kapatmak üzereyken Shanghai forması giyen iki Brezilyalı yıldız ve ülkeye giriş yaptı.

Corona virüsü salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatma kararı alan , kararı dün gece yarısında uygulmaya koydu.

Ülkenin Shanghai takımında forma giyen iki Brezilyalı yıldız ve ise sürpriz bir şekilde ülkeye 23.50'de giriş yaptı. Sınırların kapatılmasından 10 dakika önce Çin'e ayak basan iki isim, 14 günlük karantina sürecine girecek.

Paulinho ve Arnautovic gibi yıldızlar ise ülkeye dönemedi. Çin, yabancı oyuncuların oturma izni ve vizesi de olsa ülkeye girişine izin vermeyecek.

Mike Tyson'ın acı günü! Corona virüsü... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Depay'ın çay paylaşımı olay oldu! Depay'ın çay paylaşımı olay oldu!
Dev kulüp Araplara satılıyor! Dev kulüp Araplara satılıyor!
Tottenham Hotspur'dan örnek hareket Tottenham Hotspur'dan örnek hareket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör