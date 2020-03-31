MSK Zilina corona virüsü nedeniyle iflas etti
Slovakya 1. Lig ekiplerinden MSK Zilina, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iflasını açıkladı. Oyuncularının yüzde 80'inin maaş indirimini kabul etmemelerin nedeniyle iflas ettiği öğrenilen Slovakya ekibi, Avrupa'da iflasını açıklayan ilk kulüp oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşerek spor müsabakalarının da ertelenmesine sebep olan corona virüsünün futbola etkileri devam ediyor. Slovakya'da 1909 yılında kurulan ve ülkenin en köklü kulüpleri arasında yer alan MSK Zilina, corona virüsü salgını sonrası futbolcuların yüzde 80 maaş indirimini kabul etmemeleri nedeniyle iflasını açıkladı. Zilina, bu kararla birlikte 17 oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Slovakya Ligi'nde 7. şampiyonluğu bulunan MSK Zilina, sezonun ilk bölümünü 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk grubuna kalsa da ligler maçlar başlamadan öncesi corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada en büyük gelirin oyuncu satışından kaydedildiği ve transfer imkanının olmayışı sebebiyle gelirlerin sıfıra indiği belirtildi.
"TAKIMIN İFLAS EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK"
Takım arkadaşları adına açıklama yapan Miroslav Kacer ise kulübün kendilerinden istediği yüzde 80'lik indirimi kabul etmediklerini ancak takımlarının iflas edeceklerini de düşünmediklerini söyledi.
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