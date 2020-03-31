31 Mart 2020, Salı

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Mike Tyson'ın antrenörü Nelson Cuevas corona virüsünden hayatını kaybetti

Mike Tyson'ın acı günü! Corona virüsü...
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Döneminin efsane ağır siklet boksörlerinden biri olan 'un antrenörü , sebebiyle hayatını kaybetti. Üzücü haberi alan Tyson, açıklamalarda bulundu.

Eski efsane olan ağır sıklet boks şampiyonu , 80 yaşında nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.

Tyson'ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.

'Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym'de yapmıştım, gençliğinde Cus'ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D'Amato) dövüşçülerindendi. Cus'ın Catskill dövüşçüleri Bronx'a, Cuevas'ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi.

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