Mike Tyson'ın antrenörü Nelson Cuevas corona virüsünden hayatını kaybetti
Döneminin efsane ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson'un antrenörü Nelson Cuevas, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Üzücü haberi alan Tyson, açıklamalarda bulundu.
Eski efsane olan ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 80 yaşında corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren antrenörü Nelson Cuevas hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.
Tyson'ın amatör olarak ilk maçlarına çıktığı Apollo adlı salonun sahibi olan Porto-Riko asıllı efsanevi antrenör ve eski velter sıklet boksör, boks dünyasına pek çok genç sporcu kazandırmıştı.
'Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik. İlk amatör maçımı Apollo Gym'de yapmıştım, gençliğinde Cus'ın (efsanevi antrenör ve menajer Cus D'Amato) dövüşçülerindendi. Cus'ın Catskill dövüşçüleri Bronx'a, Cuevas'ın salonuna geldiğinde bizi var gücüyle korurdu. Çocukken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdık çünkü güzel bir maç çıkardığımızda bize soda ve sosisli alırdı çünkü paramız olmadığını bilirdi.
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