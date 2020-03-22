Jovic’e hapis şoku

Real Madrid’deki karantinayı delerek ülkesi Sırbistan’a giden Luka Jovic hapse girebilir.

Real Madrid'in Sırp yıldızı Luka Jovic'in takıma uygulanan karantinayı delerek Sırbistan'a gitmesi tepki topluyor. Ülkenin cumhurbaşkanı Vucic, "Karantinayı ihlal eden Jovic, eğer evinden ayrılırsa, tutuklanıp hapse girecek. Hatasından dolayı pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın sağlığı ve canı Jovic'in milyon eurolarından daha değerli. Bunu açık açık öğreteceğim" dedi. Testi negatif çıkan 22 yaşındaki oyuncu, İspanya'dan ayrılarak kız arkadaşının yanına gitmiş ve riskli bir harekete imza atmıştı.

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