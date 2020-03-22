22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Jovic’e hapis şoku

Jovic’e hapis şoku
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

’deki karantinayı delerek ülkesi Sırbistan’a giden Luka Jovic hapse girebilir.

Real Madrid'in Sırp yıldızı Luka Jovic'in takıma uygulanan karantinayı delerek Sırbistan'a gitmesi tepki topluyor. Ülkenin cumhurbaşkanı Vucic, "Karantinayı ihlal eden Jovic, eğer evinden ayrılırsa, tutuklanıp hapse girecek. Hatasından dolayı pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın sağlığı ve canı Jovic'in milyon eurolarından daha değerli. Bunu açık açık öğreteceğim" dedi. Testi negatif çıkan 22 yaşındaki oyuncu, İspanya'dan ayrılarak kız arkadaşının yanına gitmiş ve riskli bir harekete imza atmıştı.

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