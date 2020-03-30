30 Mart 2020, Pazartesi

FUTBOL

Corona virüsü salgını hakemleri de etkiledi! Büyük kayıp...

Corona virüsü hakemleri de etkiledi! Büyük kayıp...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Tüm dünyayı etkileyen salgını, hakemlerin de kazançlarını sekteye uğratmış bulunmakta. 'de orta hakemler ma başı 10 bin TL alırken, VAR hakemleri ise 4 bin 400 TL alıyor.

salgını sebebiyle Avrupa'da Belarus hariç tüm ligler ertelendi. Yüzlerce de futbolcular gibi evlerinde kondisyonunu korumaya çalışırken, bu süreçte maddi olarak da etkilenmiş durumdalar. Sabah'ın haberine göre; Avrupa'da 1. liglerdeki 968 hakem çıkacak kararı beklerken, profesyonel liglerinde ise 588 hakem aynı kaderi paylaşıyor.

DÜDÜK ÇALINMADIKÇA PARA YOK

Hakemleri en fazla etkileyen nokta ise gelirleri oldu. Profesyonel hakemlik anlaşması olmayan yüzlerce hakem gelir elde edemezken, ligde sahaya çıkan hakemler 10 bin TL kazanıyor. VAR'da olanlar 4 bin 400 TL alırken, VAR asistanı olarak atananlar ise 2 bin TL almakta. 4.hakem olarak görev yapanların aldığı rakam ise 3 bin TL oldu. Öte yandan bu sezon 'de bu 24 hakem görev yaptı.

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TÜM AVRUPA'DA GELİRLER DURDU

Müsabakaların oynanmamasından dolayı çok sayıda ülkede hakemler gelirlerinden oldu. Buna göre 'da hakemler maç başına 6 bin Euro alırken, bu değer 'da 3 bin 600, 'da 3 bin 400, 'da 2 bin 750, Portekiz'de ise bin 200 Euro oldu. 'de ise hakemler maç başına bin 170 pound ceplerine koyuyordu.

10 BİN KİŞİ KARARI BEKLİYOR

Virüsten dolayı duran futbol maçları nedeniyle Türkiye'de amatör liglerde görev yapan yaklaşık 10 bin hakem evlerinde yeni kararı bekliyor. Sadece İstanbul'da her hafta bine yakın amatör müsabakaya hakem ataması yapılmakta.

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