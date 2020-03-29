29 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventuslu futbolculardan büyük destek! 90 milyon Euro...

Juventuslu futbolculardan büyük destek! 90 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

() takımlarından 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmanın 'un 2019-2020 mali yılına 90 milyon avro pozitif etkisi olacağı belirtildi.

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.

İtalyan ekibi yılın transfer bombasını patlatıyor! haberin devamı

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