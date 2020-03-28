28 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika! Valencia'da 25 kişinin corona virüsü testi pozitif!

İspanyol kulübünden kötü haber! 25 kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

İspanya'nın köklü kulüplerinden 'da şoku yaşanıyor... Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını, binlerce insanın ölümüne sebep olmuş ve spor camiasını da derinden etkilemişti. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'de de corona virüsü testi pozitif çıkan isimler bulunurken bir kötü haber de İspanya ekibi Valencia'dan geldi! İşte detaylar...

'yı yıkan son dakika gelişmesi... temsilcisinde daha önce , ve Jose Gaya'nın corona virüsü testi pozitif çıkarken, bu kez daha vahim bir gerçek oraya çıktı.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Valencia takımında tam 10 futbolcuda ve 15 personelde corona virüsü çıktı.

GARAY: 2020 KÖTÜ BAŞLADI

Öte yandan İspanyol ekibinde Garay, testinin pozitif çıkamsının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2020'nin kötü başladığı açık. Corona virüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve talimatları dikkate alarak izole bir şekilde hayatıma devam ediyorum" demişti.

Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj! haberin devamı

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