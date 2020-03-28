28 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo corona virüse karşı solunum cihazı bağışı yaptı

Cristiano Ronaldo solunum cihazı bağışı yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan , özellikle Avrupa’da birçok kişinin ölümüne ve hastalanmasına sebep oldu. Portekizli yıldız futbolcu da Serie A takımlarından ’ta forma giyiyor. Özellikle İtalya’da çok sayıda vaka ve ölüm bulunuyor. Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz’de de vakaların görülmesiyle birlikte Madeira'da bir hastaneye 5 yapay solunum cihazı yardımı yapacağı ifade edildi.

İtalyan ekibi 'un Portekizli yıldızı , yardımsever kişiliği ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Portekiz'de de günden güne ölümlere neden olan salgını nedeniyle yıldız isim harekete geçti.

'da artan vakalar sonrası ülkesinde karantinada kalmayı tercih eden tecrübeli futbolcunun, doğduğu Madeira'da bir hastaneye 5 adet yapay solunum cihazı bağışlayacağı öğrenildi.

18 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Portekiz'de şu ana kadar 4 bin 268 vaka görülürken, 76 kişi de hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSE KARŞI BİRÇOK YARDIM KAMPANYASI YAPILDI

Bu arada spor camiasından önemli isimler de ülkelerinde başlattıkları yardım kampanyanları ile dikkat çekiyorlar. Türkiye için de Merih Demiral, Altay Bayındır, Umut Nayir ve gibi isimler başta olmak üzere birçok sporcu, yardım çağrısında bulunmuştu.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti! O isim... haberin devamı

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