28 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roberto Carlos Neymar'a transfer tavsiyesi verdi!

Roberto Carlos'tan Neymar'a transfer tavsiyesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

Bir dönem ülkemizde de forma giyen 'nın efsane sol beki , Paris-Saint Germain'de forma giyen vatandaşı 'ı İspanyol devi formasıyla görmek istediğini aktardı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı efsane isim , vatandaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports Radio'ya konuşan eski yıldız vatandaşına tavsiyesi verdi ve şunları dile getirdi:

Eğer bu yalnızca bana bağlı olsaydı Neymar çoktan Real Madrid'de olurdu. Ama hayat tabii ki istediğimiz gibi değil. Bu tarz büyük oyuncular, dünyanın en iyi takımlarında oynamalı. Real Madrid de her oyuncu için bir referanstır. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız, Real'e gelmelisiniz.

'dan 'ye 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın adı sık sık eski takımı Barça'yla anılıyor.

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