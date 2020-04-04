04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine tepki:

Van Gaal'dan tescil isteyenlere tepki
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Hollandalı teknik adam Louis , liglerin tescil edilme taleplerine tepki gösterdi.

basınına açıklamada bulunan , " maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ajax'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız." şeklinde konuştu.

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.

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