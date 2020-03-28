Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley corona virüsü nedeniyle hayata veda etti. Son dakika corona virüsü haberleri
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu Geoff Smedley yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Geoff Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek, vefat etti" denildi.
BAŞKAN BİROL AYDIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı, Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. 2020 Trisome Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı. İyi bir Türk dostuydu, hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff'un hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 19-26 Ekim 2020 tarihinde Geoff Smedley'nin anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı ve üzüntülerini iletiyorum."
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